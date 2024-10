Stretta di mano tra il governatore e il leader Mpa

PALERMO – Incontro tra il governatore Renato Schifani e il leader del Movimento per l’autonomia Raffaele Lombardo, I due si sono visti a Palazzo d’Orleans. Nel corso del colloquio, secondo quanto apprende LiveSicilia, è emersa “una chiara conferma di un clima di grande collaborazione e rispetto istituzionale”.

I temi al centro dell’incontro Schifani-Lombardo

Schifani e Lombardo hanno parlato dei “temi più rilevanti inseriti nel programma di governo”, con particolare attenzione alle questioni di maggiore impatto come rifiuti e crisi idrica. In questa chiave Schifani ha sottolineato “l’importante contributo” che l’assessore all’Energia Roberto Di Mauro, sta apportando all’Esecutivo. Un impegno, quello dell’assessore in quota Mpa, che Palazzo d’Orleans vede come “essenziale” per raggiungere gli obiettivi in sfide “significative” come quelle su acqua e rifiuti.

“Proseguiamo il lavoro per la Sicilia”

L’incontro Schifani-Lombardo si è concluso con la conferma della “volontà comune di proseguire il lavoro” nell’interesse dei siciliani, “rafforzando – è il senso di quanto emerso – le politiche volte alla crescita e allo sviluppo della Regione”. Un incontro, quello di Palazzo d’Orleans, che riporta il sereno nel centrodestra dopo l’accordo federativo tra il Mpa e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, visto dagli osservatori come una mossa contro Palazzo d’Orleans.

Lo stesso Lombardo, nelle scorse ore, non ha lesinato critiche a chi aveva interpretato l’intesa in chiave anti-Schifani. Il leader Mpa ha spiegato al presidente della Regione che l’intesa con il sindaco di Palermo non rappresenta in alcun modo un atto di ostilità nei suoi confronti.