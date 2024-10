Tajani: “Schifani sarà il nostro candidato governatore nel 2027”

Il partito riunito in provincia di Palermo

SANTA FLAVIA – “Schifani ricandidato alle regionali del 2027? È ancora molto presto, il presidente ha tante cose da fare. È ovvio che Schifani sarà il nostro candidato e sarà riconfermato, ha fatto benissimo il presidente della Regione siciliana non vedo perché non dovrebbe esserlo”.

Dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani, arriva l’investitura per la ricandidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione siciliana durante la kermesse del partito in corso a Santa Flavia, nel Palermitano.

Una kermesse che inizia con un lungo e commosso applauso della sala per Silvio Berlsuconi. Al Cavaliere il segretario del partito in Sicilia, Marcello Caruso, dedica il primo pensiero della due giorni di incontri con esponenti delle realtà produttive del paese, della società civile, con ministri, sottosegretari e parlamentari.

E gli applausi accolgono anche l’arrivo del segretario nazionale Tajani. “Sono convinto che quello che è successo in Sicilia succederà in tutta Italia, l’obiettivo del 20% non è un obiettivo irraggiungibile. Serve portare, comune per comune, il nostro messaggio”, dice Tajani.

Sintonia Tajani-Schifani

Ad ascoltarlo in prima fila c’è il governatore Schifani che rivolge al segretario parole al miele: “Ringrazio Antonio Tajani per essere oggi qui. Ci lega un rapporto forte e consolidato in tanti anni di battaglie all’Italia e all’estero, sempre all’unisono, sempre sotto l’egida di una guida di una persona che non ci manca perché c’è, ed è sempre nella coscienza di tante persone che continuano a votare Forza Italia”.

“Antonio, stai dimostrando coraggio, sapienza ed equilibrio, anche in momenti difficili come quello che stiamo attraversando”. aggiunge Schifani. Parole di piena sintonia rimarcate durante la convention “Al centro del Mediterraneo”.

“Partito unito”

Sulla sua ricandidatura il presidente glissa: “Non è il tema di oggi quello di una mia eventuale rielezione, ma il tema è l’identità e la crescita di Forza Italia e la prosecuzione di un sogno che si è trasformato in realtà con Berlusconi che tramite le sue idee e le sue esperienze è ancora con noi e tra la gente che continua votare Forza Italia”.

“Siamo molti soddisfatti della convention di oggi, era necessaria, il partito ce lo chiedeva e stiamo dimostrando con i fatti che Fi è un partito non solo in crescita, ma anche unito e non lacerato come disegnato da certi media – aggiunge -, basta venire qui per registrare e verificare come l’unità sia la nostra forza”.

“Credo che Fi non sia mai stata così unita come adesso, ringrazia Marcello Caruso, i deputati regionali, la classe dirigenti, i consiglieri comunali di tutta la Sicilia perché fanno parte di una squadra dove ci si ascolta, si parla e po si decide”, conclude