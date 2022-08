Il viaggio di Nancy Pelosi in Asia fa scoppiare la tensione fra Usa e Cina

Intanto oggi, dopo una lunga attesa è partita dal porto ucraino di Odessa la prima nave carica di grano

Prende il via il tour in Asia di Nancy Pelosi e si inasprisce la polemica tra Usa e Cina. Washington non conferma l’ipotesi di una tappa a Taiwan, nonostante la parlamentare americana sia attesa sull’isola già “da domani sera”, come scrivono i media locali.

La forza internazionale Kfor a guida Nato “controlla da vicino” la situazione al confine tra Kosovo e Serbia ed è “pronta a intervenire se la stabilità è messa in pericolo” in base al mandato Onu.

Intanto oggi, dopo una lunga attesa è finalmente partita dal porto ucraino di Odessa la prima nave carica di grano diretta, secondo le autorità turche, in Libano. Domani arriverà a Istanbul. Mentre la stessa Turchia dice che “sarebbe felice” di dare il proprio contributo per sbloccare anche l’export del grano russo. Macron sente Zelensky, bene la prima nave da Odessa.