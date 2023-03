Il videomaker Francesco La Rosa torna con “Amazing Thailandia 15” VIDEO

La partecipazione a diversi Festiva del cinema.

CATANIA. “Amazing Thailandia 15”. È questo il titolo del Progetto, già andato in onda su diverse reti televisive nazionali, del videomaker etneo Francesco La Rosa. Immagini riprodotte da una GoPro HD in Thailandia e montate dal regista siciliano nel 2015.

“Più di 120 minuti di registrazione video girati ad altezza d’uomo in posti unici e scenari mozzafiato – racconta La Rosa – il tutto racchiuso in un videoclip di 300 secondi già andato in onda nel programma “Il mondo insieme”.



A distanza di otto anni, questa clip ritorna sulle reti nazionali e parteciperà al Morandini Film Festival di Bologna, al Civitavecchia Film Festival e al Film Makers Festival di Napoli nella sezione pellicola breve”. Francesco La Rosa, pluripremiato videomaker siciliano, ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali ed esteri. Nel suo curriculum sono già presenti il Solunto Award 2023, il Premio De Curtis, vari titoli istituzionali con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e l’Onorificenza dell’AIAE (Association of Italian American Educators) di New York per le sue abilità tecniche nella post-produzione.

E, adesso, tocca nuovamente ad Amazing Thailandia 15.