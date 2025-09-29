Schianto fatale, incinta di 8 mesi muore nel giorno del suo compleanno

La donna è deceduta sul colpo

Ilaria Forgione ha perso la vita nel giorno del suo 25esimo compleanno in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre lungo la provinciale 55, in contrada San Biase, a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. La giovane, in attesa di una bambina che sarebbe nata il mese prossimo, non ha avuto scampo.

Ilaria Forgione morta sul colpo nell’incidente

La Volkswagen Golf su cui viaggiava insieme al compagno e a un ragazzo di 16 anni è finita contro un muretto di cemento al margine della carreggiata e si è ribaltata. L’impatto è stato fatale per la donna, che solo poche ore prima aveva spento le candeline. Il compagno aveva condiviso una foto dei festeggiamenti sui social. “Tantissimi auguri di buon compleanno amore mio, ti amo”, aveva scritto.

Le condizioni del compagno e del minore

Il compagno di Ilaria Forgione e il minore sono rimasti feriti nell’incidente e sono stati trasportati in ospedale San Timoteo di Termoli. Le loro condizioni, seppur serie, non destano preoccupazione. La Procura di Larino ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica di un incidente che nel giro di pochi istanti ha spezzato due vite, quella di Ilaria e quella della bimba che portava in grembo.

Il cordoglio della sindaca di Montenero di Bisaccia

Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie di Ilaria Forgione morta in un incidente stradale. “Una vita che si spegne, nel giorno in cui dovrebbe essere festeggiata, è davvero difficile da accettare – ha dichiarato – In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria, unendoci all’abbraccio rispettoso e amorevole di tutta la nostra comunità”.

