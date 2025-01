Il giovane padre è stato arrestato: obbligo di dimora

CATANIA – Era talmente preso dal confezionamento della droga, che ad aprire la porta ha mandato i suoi figli di 3 e 7 anni. Peccato per lui che a suonare fossero stati i poliziotti, che alla fine lo hanno arrestato. Il protagonista è un 33enne, accusato di spaccio.

A lui sono arrivati, i poliziotti, durante un servizio di controllo a San Giovanni Galermo, in via Balatelle, in un appartamento al secondo piano. Il cane Maui, si direbbe, ha colpito ancora, dato che è l’ennesimo rinvenimento reso possibile dal suo fiuto.

La ricostruzione dell’arresto

Gli agenti della squadra moto-volanti e delle unità cinofile, assieme ai colleghi delle Volanti, hanno suonato al campanello. Ad aprire, come detto, sono stati i bambini, che stavano giocando nella stessa stanza in cui lui confezionava l’erba.

La droga era divisa in involucri confezionati nella carta stagnola: 52 grammi. Tutto ovviamente è stato sequestrato e lui arrestato. Poi lo hanno posto ai domiciliari e, infine, sottoposto a obbligo di dimora. Nello stesso servizio della polizia sono stati sequestrati, nascosti in un altro palazzo, altri 70 grammi di erba. Questo episodio però è indipendente dall’arresto e si procede a carico d’ignoti.