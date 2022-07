In auto con 10kg di hashish: fermati e arrestati

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fatturato circa 14mila euro

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato circa 10 kg di hashish, occultata in un’autovettura sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello.

In particolare, nella mattinata dello scorso 8 luglio, una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo sottoponeva a controllo un’autovettura e procedeva all’identificazione dei due soggetti trovati a bordo, i quali, nel corso delle operazioni, si mostravano da subito particolarmente agitati e insofferenti.

Pertanto, i militari operanti effettuavano una più approfondita attività di ispezione del mezzo, rinvenendo, grazie al fiuto del cane antidroga J-AZ del gruppo pronto impiego di Palermo, 20 involucri di plastica trasparente, suddivisi in 5 cosiddetti “panetti” avvolti da nastro d’imballaggio e muniti di adesivo nero riportante la scritta “JUST HIT IT”, abilmente occultati in un vano ricavato all’interno della portiera posteriore sinistra dell’auto, contenenti complessivamente 9,619 kg di hashish.

Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 14.000 euro. I corrieri, entrambi di nazionalità italiana, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e condotti presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Termini Imerese.

Uno dei due corrieri, inoltre, è risultato percettore del reddito di cittadinanza, beneficio che, per effetto del provvedimento cautelare, verrà immediatamente sospeso come previsto dalle vigenti disposizioni.