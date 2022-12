In casa con 1 kg di hashish: arrestato un giovane nel Palermitano

Nel corso dei controlli sono stati denunciate tre persone. Altri 6 sono stati segnalati come assunto di sostanze stupefacenti

1' DI LETTURA

MISILMERI (PA) – I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un giovane di 19 anni di Villabate accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un chilo di hashish e 22 infiorescenze di marijuana. Il giovane poco prima aveva venduto due dosi di hashish ad un ragazzo di 18 anni, quest’ultimo segnalato alla prefettura di Palermo come assuntore di sostanza stupefacente a scopo non terapeutico.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso dei controlli sono stati denunciati tre misilmeresi di 30, 28 e 27 anni, trovati in possesso di varie dosi di cocaina e hashish. Sono stati segnalati alla prefettura altri 6 giovani assuntori di sostanza stupefacente.