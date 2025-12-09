In casa con droga, fucile a canne mozze e munizioni: arrestato allo Zen

Le perquisizioni tra i padiglioni

PALERMO – In casa nascondeva droga, un’arma e munizioni. E’ finito in manette un ventenne che abita allo Zen, dove in questi giorni sono proseguiti i controlli delle forze dell’ordine. La squadra mobile ha effettuato nel quartiere un ulteriore monitoraggio del territorio, con posti di osservazione e controlli a persone e perquisizioni per trovare armi o esplosivi.

La perquisizione e l’arresto

Il giovane, con numerosi precedenti, è stato colto in flagrante. Gli agenti, insieme al nucleo cinofilo, hanno infatti trovato settecento grammi di hashish: 120 erano già stati suddivisi in dosi e confezionati per essere immessi nel mercato dello spaccio.

In casa del ventenne è stato trovato anche il meteriale per il confezionamento della droga, oltre a un fucile a canne mozze e delle munizioni. Dopo gli accertamenti, l’arma è risultata abusiva. Per il giovane è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di arma da sparo alterata e relativo munizionamento. L’arresto è stato convalidato.