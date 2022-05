In casa con hashish e bilancini di precisione: denunciato

Nell'abitazione è stato rinvenuto uno sfollagente e del denaro, probabile provento dell'attività di vendita della droga

PALERMO – Agenti delle Volanti, insieme ad unità cinofile della Guardia di Finanza, dopo una perquisizione domiciliare, hanno denunciato per spaccio un uomo di 45 anni. Nella sua abitazione sono stati trovati materiale per il confezionamento in dosi di sostanze stupefacenti, una dose di hashish, due bilancini di precisione, uno sfollagente simile a a quelli utilizzati dalle Forze dell’ordine e 3097 euro in contanti, probabile provento dell’attività di vendita della droga.