In farmacia con il figlio disabile, salta la coda e viene picchiato

Ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118

Erano in coda in farmacia, un uomo di 65 anni, accompagnato dal figlio disabile, ha saltato la fila ed è stato picchiato da un altro uomo che era in coda. È accaduto a Treviglio, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 gennaio, intorno alle 17.

L’uomo è stato chiamato al banco dai farmacisti, ma l’altro cliente in fila non ha gradito la cosa e si è scagliato con colui che ha saltato la fila. Il 65enne è finito per terra davanti gli occhi increduli degli altri clienti della farmacia.

Per le botte ricevute il 65enne è stato accompagnato al Pronto soccorso di Treviglio in codice giallo, dove è rimasto precauzionalmente in osservazione tutta la notte ed è stato poi dimesso solo la mattina seguente, con una prognosi minima.

Gli agenti di polizia, intervenuti in farmacia, nel giro di pochi minuti sono riusciti a risalire all’aggressore. Spetterà ora alla vittima procedere con un’eventuale querela di parte.