In migliaia alla Giornata Regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia

L'evento promosso dall'assessorato regionale al Turismo

Oltre 5000 km di bellezza e un successo di partecipazione per la 3ª Giornata Regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia. L’evento, promosso con il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, conferma il boom del turismo lento. Adesso il prossimo appuntamento sarà il 4 ottobre 2026.

Numeri eccezionali per la terza edizione della giornata regionale dei cammini e dei sentieri di Sicilia

Si è conclusa con numeri eccezionali la terza edizione della Giornata Regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia, tenutasi il 12 aprile 2026. L’iniziativa, sostenuta con forza dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, ha registrato un’ampia partecipazione, valorizzando l’immenso patrimonio naturalistico e storico dell’isola.

Oltre 5.000 chilometri di sentieri mappati e percorribili in Sicilia

Con oltre 5.000 chilometri di sentieri mappati e percorribili, che attraversano l’intero territorio — da Catania a Palermo, da Trapani a Messina e fino a Enna — la manifestazione ha coinvolto oltre 26 tra i principali cammini e percorsi siciliani. Migliaia di partecipanti hanno scelto di riscoprire l’isola a passo lento, accompagnati gratuitamente da associazioni locali, guide escursionistiche e CAI.

L’assessorato al Turismo: Sicilia meta ideale

“La Sicilia si conferma meta ideale per il turismo lento e sostenibile”, sottolinea l’Assessorato al Turismo. “I cammini, come la Via Francigena, l’Itinerarium Rosaliae o i sentieri dell’Etna, rappresentano un volano economico e culturale essenziale per la destagionalizzazione e per la valorizzazione delle aree interne”.

Prossimo appuntamento il 4 ottobre

Visto il crescente successo, il comitato organizzatore rinnova l’invito a scoprire la Sicilia a piedi per la prossima edizione della Giornata regionale dei Cammini e dei sentieri di sicilia che si terrà il 4 ottobre 2026, un’occasione per vivere i colori e i sentieri dell’autunno siciliano.