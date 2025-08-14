In Sicilia manca il garante dei detenuti, appello a Schifani

Nell'Isola 23 istituti penitenziari

PALERMO – I garanti dei detenuti di Palermo, Messina e Siracusa hanno scritto una lettera al presidente della Regione Renato Schifani “affinché provveda al più presto alla nomina del nuovo garante regionale: il posto è infatti vacante dal primo aprile scorso, dopo le dimissioni di Santi Consolo”.

La Sicilia ha 23 istituti penitenziari, nessun’altra regione italiana ha la stessa quantità di strutture detentive: la Lombardia ne ha 18, il Lazio e la Campania 15, la Toscana 16. Attualmente i garanti territoriali sono tre: Pino Apprendi per il Comune di Palermo, Giovanni Villari per quello di Siracusa e Lucia Risicato per quello di Messina.

“Solo tre garanti territoriali possono tuttavia limitarsi a lambire il disagio di migliaia di detenuti rimasti senza una figura di garanzia di riferimento – si legge in una nota – Sovraffollamento e suicidi denunciano una situazione di emergenza nazionale senza precedenti, già oggetto della protesta nazionale dei garanti territoriali il 30 luglio scorso”.

I garanti, confidando nella possibilità di un confronto diretto col presidente Schifani, “auspicano che la figura del nuovo garante regionale possieda – com’è indispensabile – competenza ed esperienza specifiche, maturate sul campo, e che non sia invece il frutto di logiche di partito incompatibili con la natura terza e autonoma di ogni organo di garanzia”.