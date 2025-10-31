Inaugurato il parcheggio stazione San Lorenzo Colli

Aperto 24 ore su 24, offre oltre 130 posti per le auto

PALERMO – È stato inaugurato oggi il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Palermo S. Lorenzo Colli gestito da FS Park (società controllata di FS Sistemi Urbani), alla presenza di Maria Rosa Sessa, Presidente di FS Sistemi Urbani; Matteo Colamussi, Amministratore delegato e Direttore generale di FS Sistemi Urbani; Dario Falzone Assessore al personale del Comune di Palermo e Alessandro Aricò, Assessore Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana.

Il parking hub, aperto 24 ore su 24, offre 136 posti auto di cui 3 stalli rosa riservati alle donne in gravidanza e alle neomamme. All’esterno del parcheggio sono presenti 8 stalli dedicati alle persone a mobilità ridotta e 20 stalli dedicati ai motocicli. Previsto anche il servizio “kiss & ride”, che consente i primi 10 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Il parcheggio, con ingresso da via della Ferrovia a San Lorenzo, ha un collegamento pedonale diretto con la stazione. L’area è dotata di impianto di videosorveglianza e di assistenza per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale.

L’investimento di FS Park ha riguardato l’installazione in ingresso e uscita di una cassa per il pagamento in modalità automatica. Contestualmente, è stato effettuato il ripristino delle aree verdi presenti nell’area attraverso la sistemazione di un prato alternato a lapillo vulcanico e la piantumazione di platani e altre essenze aromatiche sempreverdi con un sistema di irrigazione.

L’obiettivo del Gruppo FS è migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale.

Rini e Canzoneri (FdI): “Segnale di fiducia e collaborazione con RfI”

“Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione del nuovo parcheggio presso la stazione di Palermo S. Lorenzo Colli. Questa apertura rappresenta un segnale di fiducia e di collaborazione costruttiva, frutto di un dialogo positivo con Rete Ferroviaria Italiana, cosa che in passato non sempre si era registrata”. Lo dichiara Antonio Rini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Urbanistica.

“Alcuni risultati di questa collaborazione – aggiunge Rini che ha preso parte all’inaugurazione – si sono già concretizzati, come la realizzazione di un’area fitness nei pressi della stazione, su indicazione del Comune. Si tratta di interventi che contribuiscono a rendere più vivibili e attrattive le nostre aree urbane, migliorando la qualità dei servizi per i cittadini”.

“L’apertura del nuovo parcheggio – ha dichiarato Germana Canzoneri, consigliera comunale di Fratelli d’Italia presente questa mattina all’inaugurazione – rappresenta un segno tangibile di come la collaborazione tra le istituzioni possa tradursi in risultati concreti a beneficio della collettività. Un intervento che non solo migliora la vivibilità della città, ma testimonia anche l’importanza di una visione condivisa per lo sviluppo del territorio”.