Incendi, ancora devastazione nel Palermitano: brucia Marineo VIDEO

I residenti sono costretti ad abbandonare le loro abitazioni

1' DI LETTURA

PALERMO – La protezione civile aveva diramato per la giornata di oggi, 20 ottobre, l’allerta rossa per gli incendi in tutta la Sicilia. Purtroppo sono stati numerosi i roghi che hanno devastato diversi ettari di macchia mediterranea in tutta l’Isola, in particolar modo in provincia di Palermo, dove sono anche state chiuse le scuole per evitare gli spostamenti.

Adesso ad andare a fuoco sono le campagne di Marineo, comune non molto distante da Palermo. Le fiamme si stanno propagando e minacciando le abitazioni, con gli occupanti che sono costretti a scappare via. Le operazioni dei vigili del fuoco, aiutati dai cittadini di Marineo, non sono semplici a causa della scarsa visibilità e poca luce dovuta alle ore serali.

Il presidente della regione siciliana Renato Schifani oggi ha dichiarato che “i vigili del fuoco sono stati impegnati a contrastare e contenere numerosi incendi, favoriti dalle temperature elevate e dal vento di scirocco“, ma era anche consapevole che “l’allerta non è ancora finita, ma grazie alla dichiarazione dello stato di crisi deliberato dal mio governo mercoledì scorso abbiamo potuto richiamare in servizio quasi 1600 forestali e fronteggiare con più risorse questa nuova emergenza“.

Intanto per domani, in tutta l’Isola, dovrebbero cambiare le condizioni climatiche perché la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla a causa della pioggia.