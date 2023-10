Incendi, il fuoco da Palermo a Messina: devastazioni e famiglie fuori casa

Sempre emergenza in Sicilia. Aggiornamenti

PALERMO- “C’è un ampio fronte del fuoco da Palermo a Messina. Stiamo operando con il personale forestale e i vigili del fuoco. Le situazioni più critiche sono a Cefalù, Termini Imerese e Villafranca Tirrena. Purtroppo, il forte vento rende difficili le operazioni dei canadair”. Salvo Cocina, capo della Protezione civile regionale, fa il punto sugli incendi che stanno divampando in Sicilia, con le consuete scene di paura e devastazione. Il forte caldo e il vento, come era prevedibile, hanno creato roghi diffusi. (in aggiornamento)

Dove sono gli incendi

La Protezione civile offre un resoconto: “Decine di squadre di volontari della Protezione Civile regionale, nella notte hanno effettuato azioni di contrasto agli incendi e di assistenza alla popolazione. I maggiori fuochi sono tutt’ora attivi a Termini Imerese, Cefalù e Villafranca Tirrena. Interrotta A19 svincolo Trabia e A20 a Villafranca. Il Comune di Termini Imerese da ieri è il più colpito, con molti punti fuoco in diverse zone. In contrada Bragone-Lignari i carabinieri e il sindaco, a scopo precauzionale, hanno fatto allontanare otto famiglie”.

I roghi attivi

Intorno alle undici e mezza, in una giornata d’emergenza cominciata prestissimo, ci sono ancora una decina di roghi attivi. Le province più colpite sono Palermo e Messina. Nel palermitano gli incendi sono divampati a Termini Imerese in contrada Cozzo Ligneri, a Cefalù in contrada Pizzo Sant’Angelo e contrada Vatalara, a Monreale in contrada Miccini e a Marineo in contrada portella Suvarita. Nel messinese a Gioiosa Marea, nel capoluogo in contrada Ortoliuzzo, a San Pietro Patti in contrada Sciardi, a Villafranca Tirrena in contrada Calvaruso a Galati Mamertino in contrada Pritti, a Motta d’Affermo in contrada La Piana. Nel nisseno a Mazzarino in contrada Bubbonia. Secondo la Forestale, a Palermo la situazione è maggiormente sotto controllo.

Paura a Cefalù

Valeria Badalamenti ha avuto la sua casa bruciata, a Cefalù, nel rogo del settembre scorso. E’ stata lei a promuovere, per protesta e cordoglio, il funerale ‘in nero’ di Maria David, morta per salvare i suoi amati cavalli. “Le fiamme stanotte ci hanno fatto paura e l’incendio continua – dice Valeria -. Sono state le persone con i secchi d’acqua a scendere in strada per dare il primo soccorso. Ci sentiamo abbandonati, abbiamo paura”.

“La mano dell’uomo”

“Non sono un inquirente, non posso avere certezze, ma credo che ci sia ancora una volta la mano dell’uomo dietro i roghi – dice a LiveSicilia.it, la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova -. A quanto pare sono stati trovati diversi inneschi. Vedremo come andrà la giornata. Al momento la situazione sembra sotto controllo”.

“Strategia criminale”

“La strategia criminale ha colpito ancora. Un’altra notte di fiamme e di devastazione. Non può sfuggire a nessuno che siamo di fronte ad un attacco sistemico al nostro territorio, allo scopo di impoverirlo, privandolo del bene più importante. Impensabile che tutto ciò avvenga per mano di singoli. Sembra piuttosto un vero piano del terrore, studiato e messo in opera da vigliacchi organizzati, che analizzano in anticipo il meteo e colpiscono contemporaneamente in più punti, in Comuni diversi, nelle ore serali, per rendere assai difficoltosa se non impossibile l’opera di spegnimento. Terroristi. Cui non interessa di mettere a rischio la vita delle persone. A costoro diciamo che la nostra Comunità non si piega”. Così sui social il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello.

Messina, riunione in prefettura

È in corso in prefettura a Messina una riunione per il coordinamento soccorsi e l’ assistenza alla popolazione interessata dagli incendi divampati nel territorio metropolitano. Già dalla tarda serata di ieri sono state attivate le componenti dell’unità di crisi a Villafranca Tirrena, Saponara, Sant’Agata di Militello, Tortorici, Capo d’Orlando, San Piero Patti, Merì e Milazzo.

Riaperta la carreggiata

Riaperta la careggiata sulla autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Catania, tra i km 19.9 e 25.7, a Termini Imerese, chiusa a causa di un incendio.

Gli incendi? Volontari

In Sicilia sono divampati ben 161 incendi nell’ultimo mese che hanno incenerito decine di migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Effis, il sistema di monitoraggio europeo di Copernicus in riferimento ai roghi che hanno colpito l’Isola. “A pesare- sottolinea la Coldiretti – è la disattenzione e l’azione dei piromani con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente”.

Il richiamo dei Forestali

La Regione ha dovuto richiamare 1.597 Forestali in servizio, per fare fronte all’emergenza incendi. La campagna antincendio della Sicilia è terminata ufficialmente il 15 ottobre scorso – così abbiamo scritto -. Ai suoi ritmi sono legati i destini lavorativi degli operai della Forestale, circa cinquemila e cento persone. Tremila sono ‘centounisti’, gli altri sono ‘centoncinquantunisti’. Il numero è espressione dei giorni di lavoro stabiliti per contratto. Quando la campagna di sicurezza contro i roghi termina è dunque formalmente necessario un provvedimento per permettere che siano schierate in campo tutte le forze teoricamente disponibili. Una risposta precaria a un pericolo vero.