Incendi, dall’inizio dell’estate quasi 900 interventi aerei

Il bilancio arriva dal Coau, il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione Civile

Dall’inizio della campagna antincendi estiva, il 15 giugno, sono 878 gli interventi dei Canadair e degli elicotteri della flotta dello Stato sugli incendi che hanno interessato l’Italia, numeri in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente anche se c’è “l’anomalia” di quelli nelle regioni dell’arco Alpino, ben 37, mentre nel 2021 non ne era stato effettuato nessuno. Il bilancio arriva dal Coau, il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione Civile che coordina gli interventi degli aerei e degli elicotteri in supporto alle Regioni, cui spetta il compito primario dello spegnimento degli incendi.

In particolare, sottolinea il Dipartimento, gli interventi si sono concentrati al sud Italia, con la Sicilia e la Calabria che sono le regioni più colpite: rispettivamente 184 e 176 sono infatti i roghi sui quali sono intervenuti Canadair ed elicotteri in supporto alle squadre di terra.

“Contrariamente a quanto avvenuto nelle scorse campagne estive – aggiunge però il Dipartimento – si registrano anche 37 interventi della flotta di Stato nelle regioni dell’arco alpino, indubbiamente un’anomalia se si considera che nello stesso periodo dello scorso anno non sono pervenute richieste di concorso dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dalla Provincia di Trento”.

A livello di numeri generali, rispetto all’anno scorso si registra un lieve aumento pari a circa il 4% nelle richieste di concorso aereo. Complessivamente, la flotta dello Stato ha operato finora sul fuoco per 2.880 ore, con oltre 25.503 lanci di acqua e liquido ritardante ed estinguente. Nei mesi di luglio e agosto, inoltre, gli equipaggi italiani hanno operato in Portogallo e in Repubblica Ceca nell’ambito degli accordi europei, attivati su richiesta di Bruxelles in caso uno degli altri paesi europei si trovi in situazione di necessità. Per la campagna antincendio 2022, la flotta nazionale può contare su un massimo impiego di 34 velivoli, di cui 24 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (15 Canadair, 5 elicotteri Erickson S64F e altri 4 AB-412) e 10 della Difesa (8 elicotteri delle Forze Armate e 2 elicotteri dei Carabinieri). La campagna estiva terminerà il 30 settembre.