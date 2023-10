Incendi, fondi europei e debiti fuori bilancio: Schifani convoca la giunta

Il governo si riunirà alle 17.30

PALERMO – Torna a riunirsi a Palazzo d’Orleans, oggi alle 17.30 la giunta di governo regionale. Nella seduta convocata dal presidente della Regione Renato Schiifani spazio al potenziamento del servizio antincendio: all’ordine del giorno una proposta per mettere insieme le sale operative regionali di Protezione civile e del Corpo forestale.

Prosegue inoltre l’attività di rimodulazione dei fondi extraregionali, sul Po Fesr in particolare per quel che riguarda l’asse relativo alle imprese, il settore agricolo, la pesca e l’acquacoltura. Pronta anche la rimodulazione dei fondi europei 2014-2020 da inoltrare al Comitato di sorveglianza.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stata a lungo allo studio, l’ipotesi di un nuovo ufficio speciale creato per coordinare le risorse rimaste inutilizzate dagli assessorati. Se dovesse vedere la luce la nuova struttura opererà a stretto contatto con la direzione di Vincenzo Falgares. Tra i ddl in esame figura la proposta di una norma che Palazzo d’Orleans vorrebbe inserire nella prossima Finanziaria regionale per dare corpo a maggiori risorse economiche sul servizio antincendio, un ddl dell’assessorato al Turismo per la disciplina delle strutture turistico-ricettive e una serie di variazioni e di debiti fuori bilancio.