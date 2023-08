Fiamme ad Aspra e Corleone.

PALERMO – Mezzi aerei in azione e forestali impegnati nello spegnimento di incendi in provincia di Palermo. Gli elicotteri della forestale sono entrati in azione a Corleone dove è andato in fiamme un costone roccioso. Incendi anche ad Aspra dove sono intervenuti pompieri e forestali a protezione delle abitazioni minacciate dai roghi. (ansa).