Incendi, Musumeci: “Il governo è accanto alle aziende agricole colpite”

PALERMO – “Il governo nazionale è accanto alle aziende agricole e specie anche a quelle che hanno investito e si sono gravemente impegnate per affermarsi sui mercati, non soltanto nazionali”. Così il ministro della Protezione civile Nello Musumeci a margine dell’incontro a Mazzarrone (Ct) con alcuni imprenditori, alla presenza del presidente dell’Ars Gaetano Galvano, dopo gli incendi che hanno distrutto coltivazioni e provocato ingenti danni alle imprese.

“Dobbiamo fare i conti con il cambiamento climatico – ha detto il ministro – è una realtà della quale dobbiamo ormai tenere conto in termini di progettualità, di previsioni e assicurative. Siamo accanto agli imprenditori. Fare impresa in Sicilia diventa difficile rispetto ad altre aree della nazione”.

“Però la nostra produzione si è affermata, il brand Sicilia conquista spazi di mercato. Qui la viticoltura e l’uva da tavola sono ormai un biglietto da visita che fa onore all’Italia e non soltanto alla nostra Isola. – ha aggiunto – Ecco perché vogliamo lavorare a sostegno degli agricoltori per tutto quello che sarà possibile fare. Abbiamo passato giornate terribili e, purtroppo, dobbiamo fare i conti con la tropicalizzazione che ha investito la Sicilia e non soltanto la nostra regione, attrezzarci ed essere in condizione di affrontare le difficoltà che lo sconvolgimento climatico sta comportando”.