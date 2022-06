Incendi nel palermitano: vigili del fuoco in azione

Misilmeri, Bagheria e non solo.

PALERMO – La Sicilia brucia. Altra notte di incendi che hanno distrutto ettari di macchia mediterranea e sterpaglie nel palermitano. Da Partinico alle zone di Misilmeri, Bagheria e Trabia, un po’ ovunque i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile, insieme a forze dell’ordine, polizia municipale e volontari, hanno dovuto fronteggiare decine roghi. In nessun caso si sono registrati danni alle abitazioni o feriti.

La mappa dei roghi

Un incendio ha interessato Misilmeri in zona Piano Stoppa, un altro invece si è sviluppato in contrada Porcara a Bagheria. Situazione difficile a Trabia dove le fiamme sono divampate nei pressi della cava. Anche nella zona di Partinico ci sono stati due interventi: uno vicino al santuario della Madonna del Ponte, l’altro invece nella zona del lago Poma. Ieri sera e fino a notte diverse squadre sono state impegnare per spegnere le fiamme a San Martino delle Scale, a Monte Petroso.