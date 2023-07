Palermo, in fiamme la chiesa di Santa Maria di Gesù VIDEO

Evacuato il convento dove sono conservati i resti di san Benedetto il Moro

1' DI LETTURA

PALERMO – Va in fiamme la chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo, accanto all’omonimo cimitero. Gli incendi che stanno flagellando il capoluogo hanno colpito anche il versante sud, con lo storico convento dei frati francescani, annesso alla chiesa, colpito dal fuoco che lo sta divorando. Nel video pubblicato su Facebook da Gaspare Muratore si intravedono le fiamme dalla chiesa, da cui fuoriesce fumo nero, mentre sui social si moltiplicano gli appelli di cittadini che chiedono soccorsi per salvare il sito storico in cui sono conservati i resti di san Benedetto il Moro, compatrono di Palermo.

“Portate pompe, portate acqua, portate idranti, la chiesa brucia”: è il disperato appello postato sui social da due ragazzi che si trovano vicino alla chiesa del convento di Santa Maria Di Gesù a Palermo. In lacrime i due giovani continuano a urlare: “portate le pompe e l’acqua in piazza”.

Sul luogo sono presenti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, oltre al sindaco Roberto Lagalla.