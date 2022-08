Incendi, riprende l’incubo: tornano le fiamme a Palermo

Canadair e squadre antincendio in azione a Bellolampo e in diverse zone in cui le fiamme erano state domate ieri

1' DI LETTURA PALERMO – Dopo nemmeno dodici ore torna l’incubo delle fiamme nella provincia di Palermo, con la ripresa di diversi incendi che erano stati domati nella notte e con nuovi roghi. Mezzi antincendio ancora impegnato nella discarica di Bellolampo Dalle prime ore del pomeriggio i Canadair sono in azione in via Umberto Maddalena nella zona della conigliera. Sono ripresi gli incendi che erano stati spenti a Poggio Ridente e Monte Grifone. Altri mezzi aerei sono in azione a Casteldaccia e Partinico. Squadre antincendio ancora impegnate nella sesta vasca della discarica di Bellolampo di Palermo e in altri focolai in provincia.

