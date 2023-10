Incendio a Guidonia, brucia il golf club che ha ospitato la Ryder Cup

Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza

A fuoco uno degli stabili del Marco Simone Golf Club dove si è tenuta la settimana scorsa si è tenuta la Ryder Cup. Il rogo è partito nel pomeriggio di oggi, 5 ottobre, coinvolgendo uno dei capannoni che ha ospitato, poco meno di una settimana fa, il torneo internazionale di golf.

Nel rogo, per il momento, non sembrerebbero esserci persone coinvolte, ma è ancora presto per poterlo affermare con certezza. I vigili del fuoco impiegheranno diverse ore per concludere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona.

L’incendio, nella zona di Guidonia, è visibile anche a diversi chilometri di distanza: un’alta e densa colonna di fumo nero spicca nel cielo azzurro.