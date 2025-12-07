Incendio sotto l’aereo appena atterrato: panico tra i passeggeri – VIDEO

Le fiamme hanno avvolto un veicolo di movimentazione bagagli

Un incendio si è sviluppato sotto un aereo, un Airbus A320 della LATAM Brasil, mentre era fermo sulla pista dell’aeroporto internazionale di Guarulhos, a San Paolo.

L’episodio è avvenuto durante le procedure di sbarco di un volo destinato a Porto Alegre, quando un mezzo di servizio collocato sotto la fusoliera ha improvvisamente preso fuoco, provocando un’intensa fuoriuscita di fumo.

I passeggeri avevano già segnalato un odore anomalo all’interno della cabina poco prima che le fiamme diventassero visibili nella parte inferiore destra dell’aereo.

@airport.ramp.life On December 5, 2025, a LATAM Airlines Airbus A320 caught fire at São Paulo’s Guarulhos International Airport in Brazil due to a ground equipment issue, specifically a baggage loader vehicle that caught fire near the aircraft’s cargo hold. All 180 passengers were safely evacuated, and no injuries were reported. #ramplife #aviation #airportramplife ♬ original sound – airport ramp life

Incendio sotto aereo, nessun ferito

L’equipaggio ha avviato immediatamente l’evacuazione, utilizzando scivoli di emergenza e finger aeroportuali. Tutte le persone a bordo sono riuscite a lasciare il velivolo senza riportare ferite.

Riprese effettuate da presenti in aeroporto mostrano addetti a terra impegnati con estintori e l’arrivo rapido delle squadre antincendio, che hanno circoscritto il rogo nell’area del Terminal 2.

LATAM ha spiegato che l’incendio sarebbe partito da un veicolo di movimentazione bagagli gestito da una società esterna. L’Autorità nazionale dell’aviazione civile (ANAC) e il centro investigativo dell’aeronautica (CENIPA) hanno già avviato le verifiche per accertare le cause dell’accaduto.

