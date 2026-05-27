Incendio alla Sicily by Car, Schifani: “Solidarietà ad azienda e lavoratori”

Attestati di stima a Dragotto da parte del mondo politico

PALERMO – “Quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini suscita preoccupazione. Esprimo la mia vicinanza al fondatore dell’azienda Tommaso Dragotto e ai lavoratori per l’incendio che ha coinvolto la struttura, causando danni a diverse vetture”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Confidiamo nelle forze dell’ordine”

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga chiarita al più presto la dinamica dell’accaduto – aggiunge Schifani -. Alla società e ai dipendenti va la solidarietà del governo regionale e mia personale”.

Lagalla: “Episodio che preoccupa fortemente”

Solidarietà e vicinanza a Dragotto sono state espresse anche dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Secondo Lagalla l’episodio di Villagrazia di Carini “suscita forte preoccupazione” e “non deve essere sottovalutato”.

Galvagno: “Solidarietà e vicinanza”

“Rinnovo la mia più sincera solidarietà e vicinanza al dottor Tommaso Dragotto e alla Sicily by Car per il grave episodio incendiario delle scorse ore. Si tratta di un fatto inquietante inserito in un clima di crescente violenza che sta interessando non solo Palermo e che va a colpire nuovamente una realtà imprenditoriale operosa. Sono sicuro che non mancherà una risposta forte da parte delle istituzioni preposte al controllo del territorio, così come sono certo della vicinanza della Sicilia migliore che non si piega a certe logiche violente e prepotenti”. Lo afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Cracolici: “Sdegno per l’incendio alla Sicily by Car”

Solidarietà arriva anche dal presidente della commissione Antimafia dell’Ars, Antonello Cracolici. “Esprimo sdegno per l’incendio di stanotte ai danni della Sicily by car – afferma Cracolici -. Alla società e ai lavoratori va la mia solidarietà. Oggi più che mai è necessario rilanciare un impegno corale contro il racket. La commissione Antimafia è al fianco degli imprenditori e delle attività economiche e per questo domani ci riuniremo nella borgata marinara di Sferracavallo, insieme a sindaci, cittadini, organizzazioni di categoria delle imprese, associazioni antimafia e antiracket. Occorre costruire una solidarietà diffusa della società civile contro le vittime di estorsione”.

Russo (FdI): “Preoccupati per quanto accaduto alla Sicily by Car”

“Quanto accaduto alla sede di Sicily by Car a Villagrazia di Carini desta grande preoccupazione, come desta preoccupazione la recrudescenza mafiosa degli ultimi mesi. A Tommaso Dragotto va la mia vicinanza e solidarietà”. Lo afferma il senatore Raoul Russo, componente della commissione parlamentare antimafia e coordinatore provinciale di FdI a Palermo. “Confido – aggiunge – nel lavoro degli inquirenti che faranno piena luce su quanto accaduto e individueranno i responsabili di questo gesto intimidatorio che, ne siamo certi, non piegherà Dragotto. Ci aspettiamo una risposta forte da parte delle istituzioni e altrettanto dalla società civile, che non possono piegarsi al ricatto mafioso”.

La solidarietà della Uil

“La nuova intimidazione ai danni della Sicily by Car rappresenta un fatto gravissimo che colpisce non solo un imprenditore ma l’intero sistema produttivo e i lavoratori del nostro territorio”. Lo dichiarano la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, e il segretario Ignazio Baudo. “Esprimiamo piena solidarietà a Tommaso Dragotto e a tutti i dipendenti dell’azienda – proseguono Lionti e Baudo – vittime di un atto vile che riporta alla luce la pressione criminale esercitata su chi fa impresa. Colpire un’azienda significa mettere a rischio posti di lavoro e scoraggiare investimenti. È inaccettabile. Occorre sostenere concretamente gli imprenditori che denunciano e resistono – concludono – e garantire condizioni di sicurezza per lavoratori e aziende”.

L’incendio alla Sicily by Car

Sull’incendio alla Sicily by Car indagano i carabinieri. Dragotto, intanto, afferma: “Non mi piego”.