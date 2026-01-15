 Incendio all'ospedale Sacco di Milano, evacuati i pazienti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incendio all’ospedale Sacco di Milano, evacuati i pazienti

Nessun ferito o intossicato
VIGILI DEL FUOCO
di
1 min di lettura

MILANO – Un incendio si è sviluppato stamani nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto parte dell’Archivio Diagnostica e hanno interessato i locali dove i medici stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Il personale sanitario ha collaborato con i vigili del fuoco per spegnere il rogo. I pazienti sono stati evacuati. I trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno ora provvedendo alle operazioni di bonifica.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI