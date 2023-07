Il rogo all'ingresso della cittadina etnea

CATANIA – Un’auto è andata a fuoco al casello di Acireale. Per cause ancora da accertare, un’auto che stava per entrare nella città etnea si è incendiata proprio nei pressi di uno dei caselli.

In un primo momento il traffico è stato completamente bloccato. Poi la riapertura, ma con tre caselli ancora sigillati.