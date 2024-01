La colonna di fumo è stata avvistata in tutta la città

CATANIA – Incendio a Catania: un rogo si è sviluppato nella mattina di domenica 28 gennaio in un edificio del quartiere di San Berillo. La colonna di fumo è visibile da tutta la città.

Ancora ignote le cause delle fiamme. Sono in corso gli interventi dei Vigili del fuoco per controllare l’incendio.