Indagano i carabinieiri

CATANIA – Incendio doloso la notte scorsa al lido Esagono, sul lungomare di Aci Castello, nel Catanese.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono state appiccate da persone che hanno raggiunto lo stabilimento balneare arrivando dagli scogli.

Il rogo ha interessato la zona del solarium vicino al mare dove c’era della legna accatastata da utilizzare per una piattaforma. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Aci Castello e della compagnia di Acireale.