Bosco a fuoco tra Enna e Piazza Armerina: fiamme minacciano le case

L'intervento dei vigili dle fuoco anche con elicotteri e canadair

Situazione critica per un vasto incendio che ha interessato da questa mattina alle 11 i boschi a metà tra le zone Bannata e Santa Caterina, a metà tra Enna e Piazza Armerina e a ridosso del parco Ronza. Le fiamme sono rimaste distanti, ma il fumo ha lambito anche il centro abitato di Piazza Armerina, mentre sono stati distrutti bosco e macchia mediterranea. Nel pomeriggio il fuoco ha minacciato anche la zona di Bellia, in direzione della Madonnina e la base militare addestrativa Aosta.

L’intervento

Sull’incendio sta lavorando il comando provinciale di Enna della Forestale, diretto dal dottore Giuseppe Nasello, nello specifico le pattuglie dei distaccamenti di Piazza Armerina e di Enna, oltre a squadre antincendio boschivo, con le autobotti. In più sono stati interessati i carabinieri e la Protezione civile, così come per il coordinamento la Prefettura per tenere la situazione sotto controllo in caso di evacuazione delle abitazioni della zona.

Le fiamme sono ripartite

Evacuazioni che, sino alle 17, non si sono rese necessarie. Sul posto stanno lavorando cinque mezzi aerei, fra cui tre canadair, un elicottero Erickson e un Falco. Dopo un primo intervento aereo che sembrava aver messo sotto controllo l’incendio, nel primo pomeriggio le fiamme sono ripartite. In particolare va precisato che la Protezione civile regionale ha allertato tutti i volontari e li ha inviati a supporto.