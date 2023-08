Incendio, in fiamme un meneggio a Capaci

Il rogo è scoppiato all'alba ed è stato domato dopo diverse ore

1' DI LETTURA

PALERMO – Fuoco in un casolare di Capaci, nel Palermitano, trasformato in maneggio. All’interno si trovavano due cavalli che fortunatamente sono stati messi in salvo. Il rogo è scoppiato all’alba ed è stato domato dopo diverse ore. Le fiamme sono divampate in una struttura nei pressi del cimitero di Capaci. Ancora da stabilire le cause. Sono intervenuti i vigili del fuoco, le indagini sono condotte dai carabinieri.