CARINI (PA) – Un incendio è divampato in un deposito Piaggio a Carini in provincia di Palermo, in corso Italia.

Stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco. Due operai in servizio all’officina sarebbero rimasti leggermente ustionati e sono stati trasportati in ospedale. Indagano i carabinieri.