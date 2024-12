I vigili del fuoco ipotizzano il malfunzionamento di una canna fumaria

ROMA – Una donna di 25 anni è morta la notte scorsa a Torino nell’incendio di una portineria. È successo in corso Vittorio Emanuele II, nel centro storico della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I genitori, secondo le prime informazioni, sono rimasti feriti.

L’incendio è divampato intorno alle 4 della scorsa notte nell’appartamento del custode di una palazzina signorile in corso Vittorio Emanuele II all’angolo con corso Vinzaglio.

I vigili del fuoco ipotizzano il malfunzionamento di una canna fumaria ma non escludono altre possibilità, fra le quali un corto circuito. La famiglia, secondo quanto si è appreso, è di origine filippina. I genitori sono stati portati in ospedale ma le loro condizioni non risultano gravi.