CORNAREDO (MILANO) – Un incendio in una palazzina in via Cairoli di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese.

Quaranta persone sono state evacuate, otto di loro sono state trasportate in ospedale. Non ci dovrebbero essere persone gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, successivamente dimesso.

A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza vittima, il figlio 45enne. Lo hanno riferito i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

