 Incendio in palazzo a Misterbianco, salvate due persone
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Incendio in un palazzo a Misterbianco, salvate due persone e una cagnolina

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Vigili del fuoco in azione
NEL CATANESE
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1 min di lettura

MISTERBIANCO (CATANIA) – Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno 2026, per un incendio sviluppatosi in un edificio a quattro elevazioni a Misterbianco.

Le squadre hanno domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. A supporto sono stati inviati un’autobotte e un’autoscala. L’incendio si è sviluppato al terzo piano dell’edificio e due persone residenti al piano superiore sono state portate in salvo dai vigili del fuoco e consegnate alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto.

Messa in salvo anche una cagnolina, Lilly, che era nell’abitazione dove si è sviluppato l’incendio. E’ stata affidata alle cure dei veterinari e trasferita in una struttura idonea per l’assistenza necessaria perché ha inalato molto fumo. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e personale della polizia locale. 

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