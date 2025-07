Incendio vicino al MAAS di Catania, un dipendente intossicato

L'intervento di Vigili del fuoco, Polizia e dipendenti della struttura

CATANIA – Un incendio ha circondato il MAAS, Mercato Agroalimentare di Catania, nella giornata di martedì 8 luglio. Le fiamme sono partite dal lato del Mercato che costeggia la strada statale Catania-Gela intorno alle 11:30 della mattina.

Intervento congiunto per domare il rogo

Nonostante i numerosi interventi in corso, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco chiamati dagli stessi dipendenti del MAAS. Le fiamme, tuttavia, hanno continuato a divampare nelle ore successive, con la situazione più critica registrata dal lato del MAAS che costeggia il carcere di Bicocca.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta anche la Polizia. Gli stessi dipendenti del MAAS, con il presidente Emanuele Zappia in prima linea, si sono adoperati per cercare di spegnere le fiamme. Proprio a causa di questo impegno, un dipendente del MAAS è finito in ospedale, intossicato dai fumi provocati dall’incendio.

Situazione sotto controllo ma monitorata

Attualmente, l’incendio è sotto controllo. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono rimaste insieme ai dipendenti per continuare a monitorare la situazione e prevenire eventuali riaccensioni.

Nella giornata di martedì 8 luglio altri incendi hanno colpito la zona sud di Catania.