Incendio nella notte in una comunità, tre ospiti si lanciano dal balcone

E' successo a Campobello di Mazara

1' DI LETTURA

Un incendio è divampato la notte scorsa, intorno alle 2, nella casa comunità terapeutica ‘La svolta per la rinascita’ a Campobello di Mazara. Le fiamme si sarebbero sviluppate per un corto circuito nella sala da pranzo per poi diffondersi nella zona notte. Ad accorgersi del fuoco sono stati gli operatori che hanno fatto in tempo a svegliare i 19 ospiti e farli evacuare.

Tre di loro si sono lanciati dal balcone al primo piano e sono finiti nello spiazzo sottostante che è adibito a garage e giardino. Trasportati all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo gli sono state riscontrate delle fratture. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore prima di spegnere l’incendio. La struttura è stata ora considerata inagibile.