Paternò: fiamme in un’abitazione, notte di apprensione in via Mondello

Il rogo in una palazzina a due piani

PATERNÒ (CATANIA) – Pauroso incendio, nella notte, intorno alle 3:30, in via Mondello a Paternò. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di un’abitazione di una palazzina a due piani.

Sul posto hanno operato, sino alle 7:30 del mattino, diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal locale Distaccamento e dal Comando Provinciale di Catania con autobotti di rincalzo e con l’autoscala.

L’incendio a Paternò

Le fiamme si sono propagate dalla mansarda. Le operazioni di spegnimento non sono state del tutto facili per gli uomini dell’antincendio. Presenti a scopo precauzionale anche due ambulanze del Servizio 118. Ad arrivare anche i Carabinieri della locale Compagnia.

Lo stabile era disabitato e quindi non sono ancora chiare le cause dell’incendio. Non è stato possibile accertare, al momento, l’origine del rogo. È stata una notte insonne per i residenti della zona che hanno vissuto momenti di apprensione sino a quando i pompieri non hanno riportato le condizioni di sicurezza.