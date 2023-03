Le fiamme sono divampate questa mattina

CATANIA – I Vigili del fuoco di Catania sono al lavoro dalle 7 di stamane per domare un incendio di una zona boschiva con sterpaglie nel territorio di Pedara, in via Monte Po.

Sul posto sono intervenuti anche la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale, un Canadair e una squadra della Guardia Forestale.