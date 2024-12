Intervento dei vigili del fuoco in via Rondini

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte in una villetta a tre piani a in via Rondini a Carini (Palermo). Le fiamme sono divampate dalla camera da letto pare per un corto circuito che sarebbero state provocate da una presa o da una ciabatta.

In casa c’era un giovane che è stato soccorso dai vigili del fuoco.