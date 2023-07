Incendio a bordo della piattaforma petrolifera a largo di Pozzallo VIDEO

Da valutare l’entità dei danni

POZZALLO – Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, lunedì 24 luglio, sulla piattaforma petrolifera al largo di Pozzallo. Nel video il sorvolo dell’elicottero AW139 “VF 145” in servizio presso il Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania.

L’elicottero è intervenuto, allertato dalla sala operativa di Ragusa, e ha trasportato a bordo della piattaforma i pompieri per spegnere le fiamme. Non ci sarebbero feriti. Da accertare le cause dell’incendio e da valutare l’entità dei danni e la piena operatività della piattaforma petrolifera.