 Sciacca, incendio vicino a un complesso turistico: sgomberato hotel
In fumo la vegetazione che delimita il litorale di Sovareto
NELL'AGRIGENTINO
di
SCIACCA (AGRIGENTO) – Un incendio di grosse dimensioni si è propagato nella vegetazione che delimita la spiaggia di contrada Sovareto di Sciacca (Agrigento), nella stessa zona dove sorge il complesso alberghiero di Sciaccamare, composto da quattro hotel tutti gestiti dalla società Mangia’s.

La protezione civile comunale ha disposto lo sgombero, per ragioni di sicurezza, del Cala Regina, una delle strutture ricettive. La via di accesso al resort è al momento presidiata da carabinieri e polizia municipale, che impediscono nuovi ingressi. Sono all’opera diverse squadre vigili del fuoco e del corpo forestale.

Non tutte le zone colpite dalle fiamme sono raggiungibili via terra e, di conseguenza, è stato richiesto l’intervento di mezzi aerei, elicotteri anticendio e canadair. Una densa nube di fumo si è levata dall’area interessata dalle fiamme, ed è visibile da diversi punti della città. Il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, ha raggiunto la zona. 

