 Incendio sul monte Sara, canadair ed elicotteri in azione
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Incendio sul monte Sara, canadair ed elicotteri in azione

Il rogo tra Ribera e Cattolica Eraclea
PROVINCIA DI AGRIGENTO
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Canadair ed elicotteri antincendio da stanotte sorvolano la zona di Monte Sara, una vasta area boschiva della provincia di Agrigento tra i territori comunali di Ribera e Cattolica Eraclea. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno avuto origine da sterpaglie e vegetazione, estendendosi man mano fino a riguardare, in queste ore, diversi tratti di macchia mediterranea.

Sono in corso anche interventi da terra da parte di personale dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Una densa coltre di fumo si è levata dalla zona interessata dall’incendio ed è visibile da diverse zone.

Tags: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI