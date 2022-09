Torrenova, 58enne muore nell’incendio del suo box di lamiera

Sul posto i carabinieri

TORRENOVA (MESSINA) – Un uomo di 58 anni, Bruno Barbagiovanni, è stato trovato morto all’interno di un box in lamiera accanto alla sua abitazione di via delle Rose a Torrenova, in provincia di Messina. All’interno è divampato un incendio, con l’uomo trovato privo di vita e parzialmente carbonizzato.

A spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, che hanno fatto la tragica scoperta: il 58enne era privo di vita a terra. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello e della stazione santagatese, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.