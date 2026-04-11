Un incendio ha completamente distrutto tre veicoli in sosta lungo via Toscana, a Valguarnera, in provincia di Enna.
L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando le fiamme hanno rapidamente avvolto le automobili parcheggiate.
Incendio Valguarnera, i soccorsi
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo.
Indagini in corso sulle cause del rogo
Parallelamente all’intervento dei soccorritori, sono giunti sul luogo anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio.
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