 Incendio a Valguarnera, tre auto distrutte: indagini in corso
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Tre auto distrutte da un incendio nell’Ennese: indagano i carabinieri

Incendio Valguarnera
Le fiamme sono divampate in via Toscana
VALGUARNERA
di
1 min di lettura

Un incendio ha completamente distrutto tre veicoli in sosta lungo via Toscana, a Valguarnera, in provincia di Enna.

L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando le fiamme hanno rapidamente avvolto le automobili parcheggiate.

Incendio Valguarnera, i soccorsi

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Parallelamente all’intervento dei soccorritori, sono giunti sul luogo anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’origine dell’incendio.
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