Incendio vicino al Forum, il parroco suona le campane per dare l’allarme

Le fiamme divampate nei pressi del parcheggio del centro commerciale di via Pecoraino

PALERMO – La scorsa notte un incendio è divampato nella zona del parcheggio del Forum di Palermo nella zona delle rampe mai terminate che dovevano collegare la cittadella commerciale all’autostrada Palermo-Catania.

Le strade abbandonate erano invase da sterpaglie e cataste di rifiuti: l’incendio ha tenuto in apprensione i residenti tanto il fumo ha invaso l’intera zona arrivando fino a corso dei Mille. Il parroco della chiesa Maria Santissima delle Grazie in Roccella ha suonato le campane per allertare il quartiere.

Le fiamme sono state domate dopo alcune ore di tensione, anche per le raffiche di scirocco che hanno reso difficili le operazioni dei vigili del fuoco.