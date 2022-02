Inchiesta Ast, la Regione assente: pagava i debiti e non controllava

Alcuni deputati avevano denunciato i problemi di bilancio e il sistema delle assunzioni

PALERMO – I segnali che qualcosa non funzionasse c’erano stati. Alcuni deputati avevano denunciato le irregolarità davanti alle commissione dell’Ars. Eppure è stata la magistratura a scoperchiare il pentolone del malaffare all’Ast.

Se la ricostruzione della Procura di Palermo dovesse trovare conferme in sede processuale ancora una volta la politica dimostrerà la sua incapacità di prevenire la mala gestio.

Ora ci si affretta a prendere le distanze dall’operato del direttore generale Andrea Ugo Fiduccia. finito agli arresti domiciliari. Ci si vuole scrollare di dosso l’ombra di avere sfruttato l’Ast come un ufficio di collocamento per gli amici. Fatto grave che emerge dalle intercettazioni dello stesso Fiduccia e non solo. Senza sapere di essere intercettato il direttore ha tirato in ballo il presidente della Regione Nello Musumeci e dell’Ars Gianfranco Miccihè, i quali hanno annunciato querele e denunce per difendere la loro onorabilità.

Resta il tema politico. Perché la politica non ha vigilato a dovere su un’azienda a capitale interamente pubblico. Il collegio dei revisori dei Conti, commentando il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, aveva evidenziato “la mancata copertura delle perdite realizzate negli anni” e puntato il dito sui 24 milioni di euro di debiti tributari. Non c’erano margini futuri per mettere a posto le cose.

Il 2019 è l’anno in cui il presidente Gaetano Tafuri scrisse un messaggio al governatore Musumeci per dirgli che stava facendo un grande lavoro in nome della legalità.

Di fronte a questo quadro economico Ast assumeva decine di lavoratori interinali. Spendeva 9 milioni per i lavoratori rispondendo, così dicevano i protagonisti intercettati, solo ed esclusivamente a logiche clientelari.

Mamma Regione apriva la cassaforte e immetteva denaro per garantire un servizio essenziale. L’ha fatto senza porsi domande. Fiduccia aveva il solo interesse di ottenere i soldi in fretta. E così sollecitava l’assessorato alle Infrastrutture a pagare prima possibile il contributo di gestione. Il governo regionale si è mosso soltanto di fronte al progetto di Ast di creare una compagnia aerea. Ha capito che era davvero troppo velleitario per una società indebitata e ha stoppato il progetto.

Nel frattempo Fiduccia consegnava la lista delle persone da assumere ai responsabili della società di lavoro interinale a cui si era rivolto, bypassando il blocco delle assunzioni. Qualcuno aveva sollevato più di un dubbio. I deputati Tancredi, Foti, Pagana, Mangiacavallo e Palmeri nel maggio 2021 presentarono un’interrogazione parlamentare chiedendo controlli sui bilanci e il ricorso massiccio alle assunzioni interinali.

Ma soprattutto chiedevano cosa stesse facendo la Regione e il suo governo “per operare un più stringente controllo sull’operato dell’Azienda Siciliana Trasporti secondo i canoni di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione e quali atti ispettivi siano già stati espletati allo stesso fine sulla partecipata”.

Stessa cosa fece l’onorevole Giusi Savarino. In una seduta della Commissione ambiente “erano emerse criticità nelle assunzioni attraverso la società interinale e il presidente Tafuri si era impegnato in quella sede a superare l’uso dell’agenzia interinale, ritenuto dalla commissione un abuso eccessivo, in quanto il suo utilizzo può essere giustificato solo per brevi periodi e non certo per una mole così massiccia di operatori”.

Il nuovo consiglio di amministrazione di Ast è stato nominato lo scorso gennaio. Non c’era più il presidente Tafuri, ma c’era Eusebio Dalì, uomo legato a Gianfranco Miccicché e intercettato mentre diceva che l’Ast era diventata l’ufficio di collocamento di Forza Italia. Soprattutto è rimasto il direttore generale Ugo Andrea Fiduccia.