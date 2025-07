Inchiesta fondi Ars, Miccichè: “No al dibattito senza conoscere gli atti”

"L'Assemblea non diventi un circo"

PALERMO – Il deputato all’Ars Gianfranco Miccichè ha abbandonato la riunione dei capigruppo, convocata per discutere sulla opportunità di un dibattito in Aula in merito alle accuse mosse recentemente al numero uno di Sala d’Ercole Gaetano Galvagno.

“Ritengo che Galvagno debba semplicemente comunicare all’Aula di avere ricevuto un avviso di garanzia, o qualunque altra comunicazione giudiziaria abbia ricevuto – dice -. Dopodiché, avviare un dibattito parlamentare su fatti che nessuno conosce, senza sapere quali siano le accuse né il contenuto degli atti, è del tutto fuori luogo e rischia di trasformare l’Assemblea in un circo”.

Intanto, continuano le rivelazioni sull’inchiesta. Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, interviene sulla vicenda: “Scandalo nazionale”, dice.