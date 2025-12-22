Policlinico di Messina: attesa per la decisione su Stagno D’Alcontres

Il Riesame si pronuncerà entro il 24 dicembre

MESSINA – Il Tribunale del Riesame di Messina si pronuncerà entro il 24 dicembre in merito alla richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Francesco Stagno D’Alcontres, ex primario di chirurgia plastica del Policlinico “Gaetano Martino”.

Durante l’udienza svoltasi questa mattina, la sostituta procuratrice Giorgia Spiri ha ribadito la richiesta di mantenimento della misura cautelare, motivandola con le indagini ancora in corso su un presunto sistema di tangenti all’interno della struttura universitaria.

Il chirurgo era stato posto ai domiciliari lo scorso 5 dicembre con le accuse di concussione, corruzione, induzione indebita e truffa aggravata. L’istanza di scarcerazione è stata presentata dai legali della difesa, gli avvocati Salvatore Silvestro e Nico D’Ascola, che si oppongono alla decisione precedentemente assunta dal giudice per le indagini preliminari.

Il collegio del Riesame ha ora tre giorni di tempo per depositare il verdetto definitivo sulla libertà dell’indagato.